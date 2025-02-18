Зеленского с женой заселили в отель «Москва» в ОАЭ

Зеленского и его супругу Елену заселили в отель «Москва» в ОАЭ

Делегацию Украины вместе с президентом страны Владимиром Зеленским и его супругой Еленой заселили в отель «Москва» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на социальные сети жены политика.

Отель, в котором остановился украинский лидер, имеет рейтинг в четыре звезды. По отзывам посетителей, чистота отеля оценивается в 7,7 балла из 10, в то время как удобства получают оценку 7,6 балла.

16 февраля Владимир Зеленский вместе с супругой прилетел с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Политик встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. По итогам переговоров было подписано экономическое соглашение, которое либерализует доступ к рынку ОАЭ для украинских товаров.