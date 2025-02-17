Зеленский встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Одна из ключевых тем для обсуждения сегодня — возвращение наших людей из российского плена. Посредничество ОАЭ спасло много жизней», — говорится в публикации.

По итогам переговоров было подписано экономическое соглашение, которое либерализует доступ к рынку ОАЭ для украинских товаров.

Зеленский также поблагодарил руководство ОАЭ за сотрудничество.

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой прилетел с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Украинский лидер собирался обсудить инвестиции и экономическое партнерство.

В начале февраля Россия и Украина провели крупный обмен пленными по формуле 150 на 150 при посредничестве ОАЭ. Он стал самым масштабным с начала года.