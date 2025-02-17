Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:28, 17 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский встретился с президентом ОАЭ

Зеленский встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Одна из ключевых тем для обсуждения сегодня — возвращение наших людей из российского плена. Посредничество ОАЭ спасло много жизней», — говорится в публикации.

По итогам переговоров было подписано экономическое соглашение, которое либерализует доступ к рынку ОАЭ для украинских товаров.

Зеленский также поблагодарил руководство ОАЭ за сотрудничество.

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой прилетел с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Украинский лидер собирался обсудить инвестиции и экономическое партнерство.

В начале февраля Россия и Украина провели крупный обмен пленными по формуле 150 на 150 при посредничестве ОАЭ. Он стал самым масштабным с начала года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «У Зеленского был час». США потребовали от Украины дать им доступ к ресурсам страны. Что ответили в Киеве?

      В России заявили об отсутствии задачи поощрять возвращение иностранных брендов

      Одна страна НАТО допустила отправку войск на Украину

      «Все хотят до конца». Почему участники СВО против мирных переговоров по Украине?

      Ким Кардашьян едва не задохнулась из-за одной детали на платье

      Известного блогера арестовали за хранение наркотиков и оружия

      Россиян попросили не ждать снижения инфляции из-за укрепления рубля

      Суд приговорил россиянина к 18 годам за расправу над малолетней дочерью сожительницы

      Отказавшихся поднять с пола 101-летнего ветерана российских врачей наказали

      В МИД Германии сочли бессмысленными переговоры по Украине без Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше