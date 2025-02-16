Зеленский прилетел в ОАЭ, чтобы обсудить освобождение украинских пленных

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой прилетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В рамках визита он намерен принять участие в обсуждении украинских пленных. «Приоритет — чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена», — отметил он. Кроме того, с руководством Эмиратов украинский лидер обсудит инвестиции и экономическое партнерство. По его словам, ожидается большая гуманитарная программа.

В начале февраля Россия и Украина провели крупный обмен пленными. Он стал самым масштабным с начала года. Тогда Объединенные Арабские Эмираты оказали посреднические услуги.