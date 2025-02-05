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18:50, 5 февраля 2025Россия

Россия и Украина провели крупный обмен пленными. Он стал самым масштабным с начала года

МО РФ подтвердило проведение большого обмена пленными 150 на 150 с Украиной
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Москва и Киев провели второй в 2025 году обмен пленными. Как сообщило Минобороны (МО) России, домой вернутся 150 российских бойцов, столько же военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправились на родину.

Сейчас все освобожденные российские солдаты находятся на территории Белоруссии, добавили в Минобороны. Как рассказали в ведомстве, бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Кроме того, они получили возможность связаться с родственниками. Всех освобожденных доставят в Россию для лечения и прохождения реабилитации в учреждениях Минобороны.

Кадр: Telegram-канал «Угрожаемый Период»

Минобороны уже раскрыло некоторые детали организации нового обмена. Так, посреднические услуги России и Украине оказало иностранное государство — Объединенные Арабские Эмираты. В МО добавили, что посредничество носило гуманитарный характер.

Первыми о масштабном обмене сообщили Telegram-каналы

Связанный с силовиками Telegram-канал «МИГ России» первым опубликовал сообщение об обмене, подтвердив информацию фотографиями. На снимках были запечатлены несколько автобусов. Кроме того, в объектив попала группа военнослужащих.

Также до официального подтверждения информации об обмене сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечалось, что вернувшихся военных могло быть больше, однако этому помешало противодействие Украины. «Киевский режим, как всегда, продолжает сегрегацию украинских военнопленных, отказываясь проводить массовые обмены», — подчеркивалось в сообщении.

Кадр: Telegram-канал «Угрожаемый Период»

Минобороны опубликовало видео с освобожденными бойцами

Освобожденных из украинского плена солдат российской армии сняли на видео. Короткий видеоролик с возвращенными из плена бойцами опубликовало Минобороны.

На кадрах видно группу военнослужащих в камуфляже без опознавательных знаков. Во время посадки в автобус один из солдат волочит ногу — возможно, из-за ранения. После посадки в автобус российские бойцы выразили благодарность за свое освобождение. «Спасибо!» — сказали они, хлопая в ладоши.

Одинаковый внешний вид пленных при обмене объяснили

На опубликованных снимках видно, что все бывшие военнопленные одеты практически одинаково. Как рассказал подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов в разговоре с «Лентой.ру», это необходимо ради обеспечения безопасности.

Попов предположил, что форма для обмениваемых обязательно была согласована. «С обоих сторон работают и не хотят провокаций. Принимаются такие условия, чтобы исключить возможность побега, подмены или чего-либо», — сказал он.

Это тоже учитывают и согласовывают, что все будут в такой-то форме. Все делается для обеспечения полной безопасности и исключения ошибок при передаче пленных

Андрей Попов подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа»

Также специалист отметил, что форма позволяет отличать пленных от персонала, который участвует в передаче.

Зеленский подтвердил обмен, но затем удалил публикацию

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными по формуле 150 на 150 и выразил благодарность партнерам, способствовавшим обмену, включая ОАЭ.. «Мы возвращаем из российского плена 150 наших защитников. Это солдаты, сержанты, офицеры. Воины военно-морских сил, попавшие в плен в Мариуполе и Запорожской области», — написал он в Telegram, однако вскоре удалил публикацию.

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Его примеру последовал и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который ранее также написал он обмене. Тем не менее обмен подтвердили депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая и издание «Страна.ua». Они разместили фото счастливых военных, едущих в автобусе.

Предыдущий обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 15 января и прошел по формуле 25 на 25. Посредником в процедуре также выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, 24 января стало известно об очередном обмене телами военнослужащих между государствами. Россия передала Украине останки 757 бойцов, тогда как Украина России — 49.

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