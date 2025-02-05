Появились первые фото обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 150 на 150

Появились первые фото нового обмена пленными между Россией и Украиной

Появились первые фото с обменом пленными Россией и Украиной по формуле 150 на 150. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале «МИГ России».

На снимках запечатлены несколько автобусов. Кроме того, в объектив попала толпа военнослужащих.

До этого «МИГ России» отчитался об успешном обмене пленными между Россией и Украиной.

Ранее в Минобороны рассказали, что Россия с начала специальной военной операции (СВО) вернула из плена 2,4 тысячи военнослужащих.

В ведомстве разъяснили, что почти половина российских военных, а именно 1 266, вернулись на родину в 2024 году. В свою очередь, в 2022 и 2023 годах были освобождены 628 и 547 соответственно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уверял, что Москва продолжит обмены пленными с Киевом.