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16:10, 5 февраля 2025Россия

Появились первые фото обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 150 на 150

Появились первые фото нового обмена пленными между Россией и Украиной
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Появились первые фото с обменом пленными Россией и Украиной по формуле 150 на 150. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале «МИГ России».

На снимках запечатлены несколько автобусов. Кроме того, в объектив попала толпа военнослужащих.

До этого «МИГ России» отчитался об успешном обмене пленными между Россией и Украиной.

Ранее в Минобороны рассказали, что Россия с начала специальной военной операции (СВО) вернула из плена 2,4 тысячи военнослужащих.

В ведомстве разъяснили, что почти половина российских военных, а именно 1 266, вернулись на родину в 2024 году. В свою очередь, в 2022 и 2023 годах были освобождены 628 и 547 соответственно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уверял, что Москва продолжит обмены пленными с Киевом.

ЖЗЛ
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