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06:58, 16 января 2025Россия

Число возвращенных из плена российских военных подсчитали

ТАСС: Россия с начала СВО вернула из плена 2,4 тыс. военнослужащих
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Россия с начала проведения специальной военной операции (СВО) вернула с территории Украины 2 466 военнослужащих в результате 30 обменов. Соответствующее число раскрыло ТАСС на основе подсчетов данных Минобороны.

Отмечается, что почти половина российских военных, а именно 1 266, вернулись в Россию в 2024 году. В свою очередь, в 2022 и 2023 годах были освобождены 628 и 547 соответственно.

15 января Министерство обороны России сообщило о первом в 2025 году обмене пленными с Украиной. Процедура прошла по формуле 25 на 25. Уточнялось, что российские военные находятся на территории Белоруссии, откуда их позднее доставят в РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит обмены пленными с Киевом. Официальный представитель Кремля отметил, что данный процесс является нелегким.

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