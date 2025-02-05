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17:15, 5 февраля 2025Россия

Раскрыто местонахождение освобожденных из украинского плена российских военных

Минобороны России: Освобожденные из плена военные находятся в Белоруссии
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена в результате масштабного обмена, в настоящий момент пребывают на территории Белоруссии. Их местонахождение журналистам раскрыли в Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, российским бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Кроме того, они получили возможность связаться с родственниками. Всех освобожденных доставят в Россию для лечения и прохождения реабилитации в учреждениях Минобороны.

О масштабном обмене пленными между Россией и Украиной стало известно 5 февраля. Процедура прошла по формуле 150 на 150. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что посредничество гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Предыдущий обмен пленными между государствами состоялся 15 января. Тогда Москва передала Киеву 25 пленных военных, получив столько же российских бойцов.

ЖЗЛ
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