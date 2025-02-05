Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:58, 5 февраля 2025Россия

Появились новые фото масштабного обмена пленными между Россией и Украиной

Опубликованы новые фотографии с обмена пленными между Россией и Украиной
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В сети появились новые фотографии с масштабного обмена пленными между Россией и Украиной. Снимки опубликовал Telegram-канал «МИГ России».

На кадрах видно освобожденных российских военнослужащих, стоящих возле автобусов.

Ранее Минобороны России подтвердило самый масштабный с начала 2025 года обмен пленными с Украиной. Процедура прошла по формуле 150 на 150. В ведомстве рассказали, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.

Предыдущий обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 15 января и прошел по формуле 25 на 25. Посредником в процедуре выступили Объединенные Арабские Эмираты.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились новые фото масштабного обмена пленными между Россией и Украиной

      Шестерых участников побега из российской колонии осудят

      Россиянин поговорил с мошенниками и остался без квартиры и сбережений

      В Германии оценили готовность ввести войска в Гренландию

      Зеленский подтвердил обмен пленными

      USAID значительно увеличило поддержку гражданского общества Грузии накануне протестов

      В США рассказали о секретном российском запуске «Союза-2.1в»

      Осужденный по делу о покушении на подрыв блокпоста ВС РФ обжаловал приговор

      Бутовские козы вышли на прогулку и попали на видео

      Россиян предупредили о подорожании пластиковых окон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше