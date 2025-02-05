Появились новые фото масштабного обмена пленными между Россией и Украиной

Опубликованы новые фотографии с обмена пленными между Россией и Украиной

В сети появились новые фотографии с масштабного обмена пленными между Россией и Украиной. Снимки опубликовал Telegram-канал «МИГ России».

На кадрах видно освобожденных российских военнослужащих, стоящих возле автобусов.

Ранее Минобороны России подтвердило самый масштабный с начала 2025 года обмен пленными с Украиной. Процедура прошла по формуле 150 на 150. В ведомстве рассказали, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.

Предыдущий обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 15 января и прошел по формуле 25 на 25. Посредником в процедуре выступили Объединенные Арабские Эмираты.