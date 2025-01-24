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16:21, 24 января 2025Россия

Россия передала Украине в 15 раз больше тел военнослужащих при обмене

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих по формуле 757 на 49
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен телами военнослужащих, который прошел по формуле 757 на 49. Об этом сообщил военкор Евгений Лисицын в Telegram.

Таким образом, Москва передала Киеву примерно в 15 раз больше тел, чем получила.

Координационный штаб по обращению с военнопленными Украины подтвердил информацию о получении останков 757 бойцов. Количество возвращенных России тел украинская сторона не называла.

О предыдущем обмене павшими военнослужащими сообщалось 20 декабря 2024 года. Тогда Россия передала Украине 503 тела, получив взамен 42.

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