В Госдуме сообщили об обмене телами солдат с Украиной по формуле 42 на 503

Депутат ГД Саралиев: РФ и Украина обменялись телами солдат по формуле 42 на 503

Россия и Украина обменялись телами солдат. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Представителям России передали тела 42 солдат. В обмен на них Киев получил тела 503 военнослужащих.

Саралиев уточнил, что обмен состоялся 20 декабря. Иных подробностей он не привел.

В свою очередь, военкор Александр Коц уточнил, что обмен телами состоялся в Гомельской области Белоруссии на участке границы с Украиной.

Это не первый за последнее время обмен телами с Украиной. В ноябре состоялось два таких обмена. При одном из ним Россия передала Украине в 15 раз больше тел, при другом Киеву возвратили 502 тела в обмен на 52.

