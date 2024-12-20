Военкор сообщил об обмене телами между Россией и Украиной

Военкор Коц сообщил об обмене телами между Россией и Украиной

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

По его информации, обмен состоялся в Гомельской области Белоруссии на границе с Украиной. «Россия отдала Украине 503 тела и вернула на Родину тела 42 наших героев», — уточнил военкор.

В начале декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинская сторона продолжает саботировать обмен военнопленными с Москвой, отказываясь принять 630 своих граждан. Она напомнила, что Минобороны РФ предлагало Украине забрать 935 военнопленных. Однако Киев согласился принять не более 600.