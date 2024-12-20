Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:23, 20 декабря 2024Бывший СССР

Военкор сообщил об обмене телами между Россией и Украиной

Военкор Коц сообщил об обмене телами между Россией и Украиной
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

По его информации, обмен состоялся в Гомельской области Белоруссии на границе с Украиной. «Россия отдала Украине 503 тела и вернула на Родину тела 42 наших героев», — уточнил военкор.

В начале декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинская сторона продолжает саботировать обмен военнопленными с Москвой, отказываясь принять 630 своих граждан. Она напомнила, что Минобороны РФ предлагало Украине забрать 935 военнопленных. Однако Киев согласился принять не более 600.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России разрешили многоженство. Кому будет позволено иметь сразу несколько жен и законно ли это?

      На Украине рассказали о помощи от США за счет доходов от замороженных активов России

      В Госдуме сообщили об обмене телами солдат с Украиной по формуле 42 на 503

      В Раде сообщили о неявке на заседание почти всех депутатов после взрывов в Киеве

      Водителей предупредили об опасных запахах в салоне автомобиля

      Россияне раскрыли свои заветные желания

      Появились подробности о причинах возгорания в якутском изоляторе

      Следствие попросило о заочном аресте нарушившей закон об иноагентах российской журналистке

      В США назвали фактического президента страны

      Российские войска атаковали украинский Воронеж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше