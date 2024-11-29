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16:17, 29 ноября 2024Россия

Россия и Украина провели обмен телами погибших. Киеву передали в 10 раз больше солдат

Киев сообщил о возвращении 502 тел бойцов ВСУ, РФ вернули 52 тела
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmytro Smolyenko / Globallookpress.com

Россия и Украина провели 29 ноября очередной обмен телами военнослужащих.

Как заявил военкор Александр Коц, Украине переданы 502 тела. В Россию же были возвращены 52 тела российских военных, хотя изначально он сообщал о 48 телах — такая цифра якобы значилась в договоренностях сторон.

«О соотношении потерь эти цифры говорят сами за себя. У Украины более чем в 10 раз выше», — отметил Коц.

Официально с российской стороны об обмене на данный момент не сообщалось.

Украина подтвердила обмен и назвала направления

Со своей стороны, Координационный штаб по обращению с военнопленными Украины подтвердил обмен. Там уточнили, что из этого числа 397 военных ВСУ лишились жизни на донецком направлении боевых действий, 24 — на луганском, 64 — на запорожском. Кроме того, еще 17 «возвращены из моргов на территории России».

Фото: Thomas Peter / Reuters

Там добавили, что в работе по обмену участвовали Генштаб ВСУ, МВД Украины, офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, ГСЧС страны. «Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста», — отметили в центре.

В начале месяца Россия передала Украине в 15 раз больше тел

О предыдущей процедуре обмена сообщалось 8 ноября. Тогда Россия передала Украине 563 тела, вернув 37.

Таким образом, Москва передала Киеву в 15 раз больше тел, чем получила. В том числе на Украину отправили тела 62 военнослужащих, которые находились в сбитом 24 января в Белгородской области военно-транспортном самолете Ил-76, перевозившем пленных.

Фото: Jaap Arriens / Globallookpress.com

До этого в октябре Россия и Украина обменялись телами военнослужащих по формуле «501 на 89». В штабе по обращению с военнопленными Украины уточнили, что возвращены тела военнослужащих, находившихся на авдеевском, бахмутском, марьинском, угледарском, запорожском и луганском направлениях.

В России заявляли о постоянных обменах

В октябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен телами военнослужащих между Россией и Украиной происходит постоянно. «Это в любом случае гуманитарная тема, и военные занимаются ею, наше Министерство обороны и другие службы работают над этой темой постоянно», — сказала Москалькова.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что страна продолжит свою помощь в обмене пленными между Россией и Украиной, если страны этого захотят.

Он говорил, что Минск будет способствовать обмену пленными и телами военных между Москвой и Киевом. «Это все происходит на нашей территории. Это все происходит нашими руками», — заключил белорусский лидер.

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