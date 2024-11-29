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14:43, 29 ноября 2024Россия

Россия передала Украине в 10 раз больше тел военнослужащих при обмене

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих по формуле 502 на 48
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен телами военнослужащих, который прошел по формуле 502 на 48. Об этом сообщил военкор Александр Коц в Telegram.

Таким образом, Москва передала Киеву в 10 раз больше тел, чем получила.

Информацию о получении останков 502 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил Координационный штаб по обращению с военнопленными страны в Telegram. Российская сторона официально обмен пока не комментировала.

О предыдущей процедуре обмена сообщалось 8 ноября. Тогда Россия передала Украине 563 тела, вернув 37. Как стало известно, часть возвращенных Киеву останков принадлежала украинским военнослужащим, которые находились в сбитом 24 января в Белгородской области военно-транспортном самолете Ил-76, перевозившем пленных бойцов ВСУ.

Кроме того, в октябре, как рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, Россия передала Украине 501 тело, а вернула 89.

ЖЗЛ
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