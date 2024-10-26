Лукашенко пообещал помощь Белоруссии в обмене пленными между Россией и Украиной

Лукашенко: Белоруссия поспособствует обмену пленными между Москвой и Киевом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что Белоруссия продолжит свою помощь в обмене пленными между Россией и Украиной, если страны этого захотят. Его слова приводит агентство БелТА.

Он заявил, что Минск будет способствовать обмену пленными и телами погибших между Москвой и Киевом. «Это все происходит на нашей территории. Это все происходит нашими руками», — порассуждал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко оценил «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, предложения главы украинского государства не соответствуют ситуации на фронте.

До этого президент Белоруссии высказался об участии страны в российско-украинском конфликте. Он заявил, что это может привести к эскалации конфликта.