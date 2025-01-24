Украина вернула 757 тел военнослужащих ВСУ

Украина вернула 757 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил координационный штаб по обращению с военнопленными Украины в своем Telegram-канале.

«Выражаем благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщается, Киев получил сотни тел военнослужащих, погибших в боях на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики, а также Запорожской области. В частности, Украина вернула тела 451 солдата ВСУ, ликвидированного на донецком направлении, а также 137 ликвидированных в Запорожской области бойцов.

Ранее Ватикан помог России вернуть раненых пленных с Украины. Святой престол оказал непосредственное содействие в репатриации пленных, среди которых были и тяжелораненые.