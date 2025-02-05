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17:01, 5 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский подтвердил обмен пленными

Президент Украины Зеленский подтвердил обмен пленными 150 на 150
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 150 на 150. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы возвращаем из российского плена 150 наших защитников. Это солдаты, сержанты, офицеры. Воины Военно-Морских сил, попавшие в плен в Мариуполе и Запорожской области», — написал Зеленский.

Помимо этого, украинский лидер выразил благодарность партнерам, способствовавшим обмену, включая ОАЭ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации подтвердило обмен по формуле 150 на 150 человек. В настоящее время, как указано в сообщении, все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

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