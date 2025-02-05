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17:51, 5 февраля 2025РоссияЭксклюзив

Одинаковый внешний вид возвращенных Украиной пленных объяснили

Ветеран «Альфы» Попов: Одинаковые куртки при обмене нужны для безопасности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Угрожаемый Период»

Одинаковые куртки на военнопленных во время процедуры обмена нужны ради обеспечения безопасности, считает подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил одинаковый внешний вид возвращенных с территории Украины российских военнослужащих.

«В таких мероприятиях при обеспечении безопасности, где смешанная служба безопасности, дают определенные значки всем, потому что несколько сторон участвует в этом. Чтобы не было казусов, чтобы злоумышленники не воспользовались этим, выдаются опозновательные знаки. Что касается военнопленных, я допускаю, что эта форма обязательно была согласована. С обоих сторон работают и не хотят провокаций. Принимаются такие условия, чтобы исключить возможность побега, подмены или чего-либо», — сказал он.

Это тоже учитывают и согласовывают, что все будут в такой-то форме. Все делается для обеспечения полной безопасности и исключения ошибок при передаче пленных

Андрей Поповподполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа»

Также специалист отметил, что отличительная форма при передаче позволяет отличать пленных от персонала, который участвует в передаче.

5 февраля связанный с военными и силовиками Telegram-канал «МИГ России» сообщил об обмене пленными между Москвой и Киевом по формуле 150 на 150. Позже российское военное ведомство подтвердило информацию.

На первых опубликованных фото военнослужащие без опознавательных знаков стоят на улице около зеленого автобуса. Многие из них одеты в бежевые куртки с серой светоотражающей полосой на спине.

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