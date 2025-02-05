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16:53, 5 февраля 2025Россия

Минобороны России рассказало о посредничестве иностранцев при обмене пленными с Украиной

МО России: Посреднические услуги при обмене пленными с Украиной оказали ОАЭ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Посреднические услуги при обмене пленными с Украиной оказали иностранцы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, иностранным государством, которое способствовало обмену, являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В МО добавили, что посредничество носило гуманитарный характер. Сколько всего российских пленных остаются на территории Украины, не уточняется.

Первыми о масштабном обмене пленными между Россией и Украиной сообщили околовоенные Telegram-каналы. Они назвали и формулу, по которой были обменяны пленные — 150 на 150.

Обмен стал вторым с начала 2025 года. Первый состоялся 15 января по формуле 25 на 25. Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала, что переговоры о пленных идут очень тяжело.

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