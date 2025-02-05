Освобожденных в ходе масштабного обмена с Украиной российских солдат сняли на видео

Освобожденных из украинского плена солдат Российской армии сняли на видео. Короткий видеоролик с возвращенными из плена бойцами опубликовало Минобороны.
На кадрах видно группу военнослужащих в камуфляже без опознавательных знаков. Во время посадки в автобус один из солдат волочит ногу — возможно, из-за ранения.
После посадки в автобус российские бойцы выразили благодарность за свое освобождение. «Спасибо!» — сказали они, хлопая в ладоши.
Масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 5 февраля. В ближайшее время в Россию будут возвращены 150 бойцов, сейчас они находятся на территории Белоруссии. Украина в обмен также получила 150 военнослужащих.