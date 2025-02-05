Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:12, 5 февраля 2025Россия

Освобожденных в ходе масштабного обмена с Украиной российских солдат сняли на видео

Минобороны показало видео с освобожденными из плена российскими бойцами
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Освобожденных из украинского плена солдат Российской армии сняли на видео. Короткий видеоролик с возвращенными из плена бойцами опубликовало Минобороны.

На кадрах видно группу военнослужащих в камуфляже без опознавательных знаков. Во время посадки в автобус один из солдат волочит ногу — возможно, из-за ранения.

После посадки в автобус российские бойцы выразили благодарность за свое освобождение. «Спасибо!» — сказали они, хлопая в ладоши.

Масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 5 февраля. В ближайшее время в Россию будут возвращены 150 бойцов, сейчас они находятся на территории Белоруссии. Украина в обмен также получила 150 военнослужащих.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Алиев выделил миллион долларов Украине

      Маск назвал себя технической поддержкой Белого дома

      Захарова дала совет США из-за желания получить компенсации от Украины

      В Федерации шахмат России оценили призыв Карлсена к Дворковичу оставить пост главы ФИДЕ

      Познер раскритиковал идею запретить в России продажу алкоголя до 21 года

      Вероятность повышения ключевой ставки в России в феврале оценили

      Россиянин попал под дело о госизмене за покупку лекарств для украинской организации

      Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

      Концерт Дианы Арбениной потребовали отменить

      Освобожденных в ходе масштабного обмена с Украиной российских солдат сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше