Освобожденных в ходе масштабного обмена с Украиной российских солдат сняли на видео

Минобороны показало видео с освобожденными из плена российскими бойцами

Освобожденных из украинского плена солдат Российской армии сняли на видео. Короткий видеоролик с возвращенными из плена бойцами опубликовало Минобороны.

На кадрах видно группу военнослужащих в камуфляже без опознавательных знаков. Во время посадки в автобус один из солдат волочит ногу — возможно, из-за ранения.

После посадки в автобус российские бойцы выразили благодарность за свое освобождение. «Спасибо!» — сказали они, хлопая в ладоши.

Масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 5 февраля. В ближайшее время в Россию будут возвращены 150 бойцов, сейчас они находятся на территории Белоруссии. Украина в обмен также получила 150 военнослужащих.