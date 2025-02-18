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04:00, 18 февраля 2025Интернет и СМИ

Жених пожаловался на действие сестры перед свадьбой и разозлил пользователей сети

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit с ником Next-Ad485 рассказал на портале об одном действии сестры, которое она совершила при подготовке к его свадьбе. Пользователи сети призвали жениха не приглашать ее на торжество.

Мужчина опубликовал скриншот из интернет-магазина, на котором модель стояла в белом платье в пол с открытыми плечами. Он уточнил, что сестра выбрала это платье на его свадьбу и назвала его бледно-голубым. «Наш дресс-код запрещает белый цвет и светлые тона. Но наша мать, кажется, тоже не видит в этом проблемы», — подписал он публикацию.

«Скажи ей, чтобы нашла что-то другое. Или пусть остается дома, а мать составит ей компанию», «Похоже на белую простыню из отеля не самого высокого класса», «Если вы все-таки решите ее позвать, попросите фотографа, чтобы он изменил цвет ее платья на снимках на цвет детской неожиданности», «Этим она только позорит себя. Если она хочет внимания, она его получит», — написали разозленные пользователи сети. Они также предложили мужчине сделать так, чтобы его сестра не попадала на свадебные фотографии, если она придет в этом наряде.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как, узнав неприятный для нее секрет жениха и отменила свадьбу. В комментариях решение девушки сочли верным.

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