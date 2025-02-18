Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 18 февраля 2025Забота о себе

Женщины перечислили странные туалетные привычки партнеров

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Женщины перечислили туалетные привычки своих партнеров, которые считают необычными или странными. Своим опытом они поделились на форуме Reddit, пишет издание Metro.

По словам одной из пользовательниц форума, ее партнер отправляется в туалет, едва почувствовав «что-то странное в животе». «Потом он сидит там час, пока не начнется дефекация. Я же жду, пока мне действительно захочется, чтобы пойти в туалет, я думала, это нормально», — написала она.

Другую женщину партнер с аналогичными привычками высмеял за то, что она прогнала его из уборной. «"Ты заставила меня встать ради всего 30 секунд?" Дорогой, ты торчал там 45 минут, и ничего не происходило, если уж ты меня так запросто впустил», — возмутилась она. Третья девушка рассказала, что ее бойфренд испражняется только без одежды — для этого перед походом в туалет он полностью раздевается.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Ранее уролог-андролог Алексей Моисеенко назвал мужчинам четыре причины мочиться сидя, а не стоя. По словам врача, мочеиспускание сидя снижает риск простатита.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Беспилотники повредили более 50 домов

      Скончался создатель Nutella

      В Совфеде дали оценку экстренному саммиту европейских стран по Украине

      Обосновавшийся в России украинец вышел на связь с СБУ и собирал отряд для диверсий

      Российский тревел-блогер описал зарплаты официантов в Канаде фразой «не поверил ушам»

      У звезды популярного телешоу обнаружили рак

      В Германии признали отсутствие запасов оружия на складах Европы и Украины

      Названа привлекающая 98 процентов россиянок черта в мужчинах

      Французский оператор рассказал о растущей конкуренции со стороны Starlink

      ВСУ попытались уничтожить схрон с украденными иконами в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше