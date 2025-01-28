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21:06, 28 января 2025Забота о себе

Врач назвал мужчинам четыре причины мочиться сидя

Уролог Моисеенко: Мочеиспускание сидя снижает риск простатита
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Уролог-андролог Алексей Моисеенко назвал мужчинам четыре причины мочиться сидя, а не стоя. О том, какую пользу это принесет здоровью, врач рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, предположение, что мужчинам полезнее мочиться сидя, возникло в результате некоторых наблюдений. «Во-первых, это меньшее напряжение мышц тазового дна — сидячая поза позволяет мышцам тазового дна расслабиться, что может облегчить процесс мочеиспускания. Во-вторых, [это обеспечивает] более полное опорожнение мочевого пузыря», — объяснил врач.

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Моисеенко добавил, что мочеиспускание сидя снижает риск простатита. Это происходит благодаря тому, что более полное опорожнение мочевого пузыря уменьшает вероятность развития воспалительных заболеваний предстательной железы. Кроме того, мочеиспускание сидя, а не стоя, снижает риск развития геморроя.

В то же время врач подчеркнул, что идеальной позы не существует. «Каждый мужчина имеет свои анатомические и физиологические особенности, которые могут влиять на процесс мочеиспускания», — добавил он.

Ранее уролог Петер Холи перечислил признаки рака предстательной железы. По его словам, при частых или внезапных позывах в туалет, трудностях с мочеиспусканием, ощущении переполненного мочевого пузыря, наличии крови в моче или сперме нужно обращаться за медицинской помощью.

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