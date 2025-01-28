Врач назвал мужчинам четыре причины мочиться сидя

Уролог Моисеенко: Мочеиспускание сидя снижает риск простатита

Уролог-андролог Алексей Моисеенко назвал мужчинам четыре причины мочиться сидя, а не стоя. О том, какую пользу это принесет здоровью, врач рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, предположение, что мужчинам полезнее мочиться сидя, возникло в результате некоторых наблюдений. «Во-первых, это меньшее напряжение мышц тазового дна — сидячая поза позволяет мышцам тазового дна расслабиться, что может облегчить процесс мочеиспускания. Во-вторых, [это обеспечивает] более полное опорожнение мочевого пузыря», — объяснил врач.

Моисеенко добавил, что мочеиспускание сидя снижает риск простатита. Это происходит благодаря тому, что более полное опорожнение мочевого пузыря уменьшает вероятность развития воспалительных заболеваний предстательной железы. Кроме того, мочеиспускание сидя, а не стоя, снижает риск развития геморроя.

В то же время врач подчеркнул, что идеальной позы не существует. «Каждый мужчина имеет свои анатомические и физиологические особенности, которые могут влиять на процесс мочеиспускания», — добавил он.

Ранее уролог Петер Холи перечислил признаки рака предстательной железы. По его словам, при частых или внезапных позывах в туалет, трудностях с мочеиспусканием, ощущении переполненного мочевого пузыря, наличии крови в моче или сперме нужно обращаться за медицинской помощью.