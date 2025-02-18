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20:31, 18 февраля 2025Ценности

Звезда сериала «Чики» снялась обнаженной

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dradlov

Российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя звезда сериала «Чики» снялась на острове Грасьоса, расположенном в Атлантическом океане. Так, знаменитость предстала на размещенных снимках обнаженной, полностью отказавшись от одежды и нижнего белья. Она позировала перед камерой своего супруга, диджея Даниила Радлова, прикрывая руками интимные части тела.

«На этих фотографиях настоящая я», — подписала артистка пост.

В январе сообщалось, что Варвара Шмыкова показала естественную внешность. Тогда актриса поделилась снимком, на котором продемонстрировала крупным планом лицо без макияжа.

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