Звезда сериала «Чики» снялась обнаженной

Российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя звезда сериала «Чики» снялась на острове Грасьоса, расположенном в Атлантическом океане. Так, знаменитость предстала на размещенных снимках обнаженной, полностью отказавшись от одежды и нижнего белья. Она позировала перед камерой своего супруга, диджея Даниила Радлова, прикрывая руками интимные части тела.

«На этих фотографиях настоящая я», — подписала артистка пост.

В январе сообщалось, что Варвара Шмыкова показала естественную внешность. Тогда актриса поделилась снимком, на котором продемонстрировала крупным планом лицо без макияжа.

