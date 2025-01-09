Звезда сериала «Чики» показала крупным планом лицо без макияжа

Российская актриса Варвара Шмыкова показала крупным планом лицо без макияжа

Российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя звезда сериала «Чики» поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в серой кофте, оформленной капюшоном и молнией. На размещенном кадре знаменитость продемонстрировала крупным планом лицо без макияжа и кольцо. Можно заметить, что на ювелирном изделии выгравированы имена сыновей артистки — Корней и Лука.

В декабре прошлого года сообщалось, что Варвара Шмыкова приняла участие в интимной съемке с мужем, диджеем Даниилом Радловым. Тогда актриса предстала на опубликованном снимке полностью обнаженной.

