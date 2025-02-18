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07:00, 18 февраля 2025Ценности

Звезда «Уэнсдэй» отказалась от бюстгальтера на публике

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Американская актриса Дженна Ортега в откровенном образе посетила концерт SNL50: Anniversary Special, посвященный популярному шоу Saturday Night Live. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

22-летняя звезда телесериала «Уэнсдэй» выбрала для мероприятия атласное длинное платье коричневого цвета, оформленное глубоким декольте и тонким шарфом. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от бюстгальтера.

Кроме того, можно заметить, что стилисты дополнили внешний вид девушки небольшими серьгами, золотыми кольцами и браслетом, а также собрали ее волосы в хвост, выпустив две пряди у лица. Визажисты, в свою очередь, сделали макияж в нейтральных тонах.

В декабре прошлого года сообщалось, что Дженна Ортега пришла на премьеру фильма «Крупный улов» в прозрачном платье и привлекла внимание фотографов.

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