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20:46, 13 декабря 2023Ценности

Звезда «Уэнсдэй» пришла на премьеру фильма в прозрачном платье

Фото: Randy Shropshire / Getty Images

Американская актриса Дженна Ортега, известная по главной роли в сериале «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона, пришла на премьеру фильма «Крупный улов» в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

21-летняя звезда появилась на мероприятии в прозрачном платье длины мини, оформленном кружевами и корсетом. На размещенных кадрах видно, что под изделие девушка надела комплект нижнего белья, состоящий из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. Она сочетала свой наряд с туфлями на массивной подошве.

Визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes с акцентом на губы, нанеся на них нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в небрежную прическу, выпустив пряди у лица.

В ноябре Дженна Ортега рассказала о желании сменить имидж ради карьеры. По ее словам, в подростковом возрасте она быстро поняла, что в Голливуде молодые латиноамериканские актеры ограничены в возможностях из-за своей внешности. Тогда же будущая знаменитость заметила, что ей предлагают роли второго плана.

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      Мария Винар
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