Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:55, 7 ноября 2023Ценности

Звезда «Уэнсдэй» рассказала о желании сменить имидж ради карьеры

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Американская актриса Дженна Ортега, известная по главной роли в сериале «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона, рассказала о желании сменить имидж ради карьеры. Соответствующее интервью появилось на сайте Harper's Bazaar.

По ее словам, в подростковом возрасте она быстро поняла, что в Голливуде молодые латиноамериканские актеры ограничены в возможностях из-за своей внешности. В тот же период будущая знаменитость заметила, что ей предлагают роли второго плана. «Меня не брали во многие фильмы, в которых я хотела тогда играть, потому что моя внешность не подходила под определенные критерии. Было очень тяжело слышать отказы и понимать, что то, что ты не можешь изменить в себе, мешает добиться успеха», — вспоминает актриса.

Материалы по теме:
Стилю Шакиры подражали миллионы женщин на планете. Как она добилась успеха, лишилась любви и едва не села в тюрьму
Стилю Шакиры подражали миллионы женщин на планете.Как она добилась успеха, лишилась любви и едва не села в тюрьму
10 марта 2023
«Он сидел на мне, зажимая мой рот» Домогательства, насилие и страсть к моде. О чем рассказала Пэрис Хилтон в мемуарах?
«Он сидел на мне, зажимая мой рот»Домогательства, насилие и страсть к моде. О чем рассказала Пэрис Хилтон в мемуарах?
18 марта 2023

Этот опыт сильно повлиял на ее самооценку. «Я хотела покраситься в блондинку, чтобы выглядеть как Золушка», — призналась Ортега. В то же время она понимала, что таким образом потеряет свою индивидуальность. «Тогда я подумала, что не хочу, чтобы другие молодые девушки смотрели на экран и чувствовали, что им нужно изменить свою внешность с целью считаться красивыми или достойными для чего-то», — заключила собеседница издания.

В сентябре Синди Кроуфорд вспомнила о неприятном инциденте в начале карьеры. Модель рассказала, что ей предложили съемку с известным фотографом Патриком Демаршелье в Риме. Однако он выдвинул одну просьбу — отрезать длинные волосы. Манекенщица отказалась это делать.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова. В чем подозревают чиновника?

      Фермеры спасли застрявшую у скал самую одинокую овцу Великобритании

      Уволенный за русский язык киевский таксист ответил на оскорбления

      Блогерша перечислила удешевляющие внешний вид брендовые вещи

      Диетологи развеяли миф о связи плоского живота со здоровьем

      Малкин рассказал о сумме контракта с «Питтсбургом»

      В США предупредили о негативных последствиях для Киева от заявлений Залужного

      Япония и Великобритания заключат оборонное соглашение с Украиной

      Против замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова возбудили дело

      Впервые зафиксировано прикрепление одного вируса к другому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости