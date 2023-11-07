Звезда «Уэнсдэй» рассказала о желании сменить имидж ради карьеры

Американская актриса Дженна Ортега, известная по главной роли в сериале «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона, рассказала о желании сменить имидж ради карьеры. Соответствующее интервью появилось на сайте Harper's Bazaar.

По ее словам, в подростковом возрасте она быстро поняла, что в Голливуде молодые латиноамериканские актеры ограничены в возможностях из-за своей внешности. В тот же период будущая знаменитость заметила, что ей предлагают роли второго плана. «Меня не брали во многие фильмы, в которых я хотела тогда играть, потому что моя внешность не подходила под определенные критерии. Было очень тяжело слышать отказы и понимать, что то, что ты не можешь изменить в себе, мешает добиться успеха», — вспоминает актриса.

Этот опыт сильно повлиял на ее самооценку. «Я хотела покраситься в блондинку, чтобы выглядеть как Золушка», — призналась Ортега. В то же время она понимала, что таким образом потеряет свою индивидуальность. «Тогда я подумала, что не хочу, чтобы другие молодые девушки смотрели на экран и чувствовали, что им нужно изменить свою внешность с целью считаться красивыми или достойными для чего-то», — заключила собеседница издания.

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