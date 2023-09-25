Синди Кроуфорд вспомнила о намеренно отрезавшем ее волосы парикмахере

Американская супермодель Синди Кроуфорд вспомнила о неприятном инциденте в начале карьеры в документальном фильме «Супермодели».

57-летняя модель рассказала, что ей предложили съемку с известным фотографом Патриком Демаршелье в Риме. Однако он выдвинул оду просьбу — отрезать длинные волосы. Манекенщица отказалась это делать. Несмотря на это, фотограф все же согласился на сотрудничество с Кроуфорд.

Когда девушка прилетела в Рим, перед съемкой в ее номер пришел парикмахер. «Он расчесал мои волосы, собрал их в хвост и без разрешения отрезал его. Я была в шоке. Люди часто спрашивают, почему я никогда намеренно не стригусь коротко — вот причина. Это стало для меня травмой», — высказалась модель.

В феврале Синди Кроуфорд показала желаемую прическу и подверглась критике в сети. Подписчики не оценили внешний вид модели и предостерегли ее от перемены имиджа.