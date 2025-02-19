A$AP Rocky избежал 24 лет тюрьмы

Отца детей Рианны A$AP Rocky признали невиновным по делу о вооруженном нападении

Рэпера Ракима Майерса, известного под псевдонимом A$AP Rocky, признали невиновным по делу о вооруженном нападении. Об этом пишет Associated Press.

После оглашения решения суда рэпер бросился в объятия матери своих детей, певицы Рианны, которая расплакалась от радости. «Спасибо вам всем за спасение моей жизни», — обратился исполнитель к присяжным.

Ранее в США начался суд над A$AP Rocky, ему грозило 24 года тюрьмы. Артиста обвиняли в стрельбе из огнестрельного пистолета по его другу Террелу Эфрону. Инцидент произошел в 2021 году.