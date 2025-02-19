Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:07, 19 февраля 2025Культура

A$AP Rocky избежал 24 лет тюрьмы

Отца детей Рианны A$AP Rocky признали невиновным по делу о вооруженном нападении
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
A$AP Rocky

A$AP Rocky. Фото: ALLISON DINNER / Pool / Reuters

Рэпера Ракима Майерса, известного под псевдонимом A$AP Rocky, признали невиновным по делу о вооруженном нападении. Об этом пишет Associated Press.

После оглашения решения суда рэпер бросился в объятия матери своих детей, певицы Рианны, которая расплакалась от радости. «Спасибо вам всем за спасение моей жизни», — обратился исполнитель к присяжным.

Ранее в США начался суд над A$AP Rocky, ему грозило 24 года тюрьмы. Артиста обвиняли в стрельбе из огнестрельного пистолета по его другу Террелу Эфрону. Инцидент произошел в 2021 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Разозлили Трампа». На Западе рассказали о реакции президента США на заявления Зеленского о переговорах

      Зеленский пожаловался на нехватку ракет для ПВО

      Крупные российские банки заявили о снижении ставок по депозитам

      В Европе заявили о разводе США и ЕС

      Пакеты с кокаином стоимостью 1,8 миллиарда рублей нашли в аэропорту Новой Зеландии

      «Рособоронэкспорт» оценил масштабы производства оружия в России

      На «Госуслугах» появится возможность обнаружить мошеннические сим-карты

      Росгвардейцы дронами уничтожили антенну Starlink во время ее установки бойцами ВСУ в лесу

      Лавров рассказал об условиях налаживания работы посольств в России и США

      Названы условия для возвращения в Россию Volkswagen и Volvo

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше