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17:59, 19 февраля 2025Интернет и СМИ

На Западе раскрыли правду о редкоземельных металлах на Украине

Bloomberg: Ажиотаж вокруг редкоземельных металлов начали сами украинцы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине нет редкоземельных металлов, которые президент страны Владимир Зеленский предложил властям США. Правду об украинских ресурсах раскрыл обозреватель Хавьер Блас в статье для западного агентства Bloomberg.

«Что есть на Украине, так это выжженная земля; чего у нее нет, так это редкоземельных элементов. Удивительно, но многие люди, (...) похоже, убеждены, что страна обладает богатыми запасами полезных ископаемых. Это безумие», — заявил Блас.

По словам автора статьи, ажиотаж вокруг украинских редкоземельных металлов начался с самих украинцев. Он считает, что Киев ошибся, когда начал расхваливать Вашингтону потенциал ресурсов страны. Уже сейчас украинские власти «потеряли контроль над повествованием», полагает Блас.

«Насколько мне известно, на Украине нет значительных месторождений редкоземельных металлов, за исключением небольших залежей скандия», — добавил обозреватель.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил украинские редкоземельные металлы взамен на гарантии безопасности от США. Он добавил, что открыт для предложений по инвестициям, но республике нужно получить что-то взамен.

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