Бывшим следователю, прокурору и адвокату вынесли новый приговор за взятку от россиянина

Суд освободил экс-замглавы свердловского СК Бусылко, осужденного за взятку

Свердловский областной суд вынес апелляционный приговор бывшим прокурору, следователю и адвокату за получение взятки в два миллиона рублей от россиянина за возобновление расследования уголовного дела о хищении активов Металлургического завода имени Бардина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Бывший заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков получил семь лет лишения свободы со штрафом в 2,5 миллиона рублей. Ему также запрещено занимать должности в госорганах в течение 7,5 года после отбытия срока. Он лишен классного чина старшего советника юстиции.

Экс-заместителя руководителя свердловского управления Следственного комитета России Михаила Бусылко осудили на четыре года и 10 месяцев лишения свободы, но с учетом времени, проведенного им под стражей в период следствия и суда, он был освобожден. Его лишили звания полковник юстиции и назначили штраф в 2,5 миллиона рублей.

Адвокат Вячеслав Вострецов приговорен к 6 годам и 4 месяцам лишения свободы со штрафом в 2,5 миллиона рублей. Он также лишен специального звания подполковник юстиции.

9 августа 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Бусылко и Чуличкову к 8,5 года и девяти годам колонии строгого режима. По версии следствия, бизнесмен Виталий Трухин обратился к адвокату Вострецову с просьбой посодействовать с возобновлением расследования уголовного дела о хищении активов металлургического завода имени Бардина.

Адвокат привлек к делу Бусылко, пообещав ему 1,8 миллиона рублей. В итоге заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков подписал постановление о возобновлении расследования. Бусылко получил взятку несколькими траншами.