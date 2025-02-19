Четырем вторгшимся в Курскую область украинским боевикам вынесли приговор

Суд дал до 16 лет четырем украинским боевикам за вторжение в Курскую область

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к лишению свободы на сроки до 16 лет четырех украинских боевиков, которые незаконно вторглись на территорию Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Как установил суд, в августе 2024 года украинские военнослужащие Сергей Боченко, Валерий Мальченко, Сергей Литвиненко и Сергей Биличенко вооружились стрелковым оружием и взрывными устройствами для незаконного пересечения Государственной границы России. Позже они обосновались в Кореневском районе Курской области, где минировали дороги, а также открывали огонь по местным жителям и российским военным.

Их задержали в том же месяце и возбудили в отношении них уголовное дело по статье 205 («Совершение теракта») УК РФ. По решению суда Боченко и Мальченко получили по 15 лет лишения свободы, а Литвиненко и Биличенко – по 16.

Ранее суд в Ростове-на-Дону осудил четырех других украинских боевиков за совершение терактов в Курской области.