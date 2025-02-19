Депутаты ЛДПР и КПРФ в российском регионе рассорились из-за конфет

В Ростовской области депутаты ЛДПР и КПРФ рассорились из-за конфет для детей

В Ростовской области депутаты ЛДПР и КПРФ рассорились из-за конфет для детей. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

По данным издания, региональные парламентарии из ЛДПР подарили ребятам сладости. Отчет с фотографиями они опубликовали в соцсетях, на одном из снимков красовалась наклейка от коммунистов.

Впоследствии выяснилось, что перед Новым годом местный благотворительный фонд попросил у отделения КПРФ закупить 500 презентов с конфетами. Те просьбу выполнили. Однако позже с этими же подарками к детям приехала координатор ростовского отделения ЛДПР Ольга Буняева.

До этого стало известно, что жительница Архангельска обвинила местного экс-депутата в женитьбе на ней из-за жилья.

Россиянка захотела узнать, можно ли улучшить жилищные условия, и обратилась к Андрею Балеевскому, который тогда был окружным депутатом. Вскоре после этого они поженились. Заявление в ЗАГС было подано спустя месяц после признания дома подлежащим сносу.