В России пенсионерка обвинила экс-депутата в женитьбе на ней из-за квартиры

Жительница Архангельска обвинила экс-депутата в женитьбе на ней из-за жилья

Жительница Архангельска обвинила местного экс-депутата в женитьбе на ней из-за жилья. Об этом сообщает издание 29.RU в Telegram.

После смерти мужа россиянка жила одна в ветхом доме. Пенсионерка решила узнать, можно ли улучшить жилищные условия, и обратилась к Андрею Балеевскому, который тогда был окружным депутатом. Вскоре после этого они вступили в брак. Заявление в ЗАГС было подано через месяц после признания дома подлежащим сносу.

Юрист и представитель интересов россиянки Александр Сухих пояснил, что в случае смерти горожанки Балеевский становился бы нанимателем квартиры. За счет того, что многодетный мужчина также прописал своих детей, в случае сноса дома он получил бы трехкомнатную квартиру в новостройке, отметил юрист.

Балеевский, который на четверть века моложе пенсионерки, заявляет, что хотел создать с пенсионеркой семью. Однако их брак продлился всего пять месяцев. Женщина подала на экс-депутата и его детей иск о выселении.

Ранее в Липецкой области продали дом вместе с жильцами. На верхнем этаже прописаны ветераны МВД — это не помешало новому собственнику добиваться их принудительного выселения. Местный депутат Анатолий Емельянов пояснил, что жертвами ситуации могут стать именно жильцы — они рискуют оказаться на улице.