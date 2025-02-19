Драка двоих россиян на улице закончилась поножовщиной и попала на видео

В Москве драка двоих мужчин закончилась поножовщиной и попала на видео

В Москве драка двоих мужчин закончилась поножовщиной и попала на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделилась столичная прокуратура.

На кадрах видно, как один из мужчин хватает второго, который пытается передать какой-то пакет, и начинает драку. Их пытается разнять третий мужчина, который как раз и взял пакет. Первый участник конфликта продолжает толкать оппонента и проявлять к нему агрессию, тогда второй достает нож, ранит агрессора и уходит.

В прокуратуре сообщили, что драка произошла на улице Казакова. Пострадавший 1994 года рождения госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред. Силовики задержали 52-летнего подозреваемого.

Ранее в Москве 28-летний мужчина в переходе метро напал на мужчину.