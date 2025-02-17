Мужчина избил ногами незнакомца в переходе московского метро

В Москве мужчина избил незнакомца ногами и похитил его рюкзак

В Москве 28-летний мужчина в переходе метро напал на мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, ночью нападавший в северном подуличном переходе станции «Китай-город» подошел к незнакомцу, повалил его и стал избивать ногами. Затем он похитил рюкзак потерпевшего, в котором лежали телефон, два зарядных устройства, банковские карты, поясная сумка и другое имущество.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено дело по статье 162 («Разбой») УК РФ. Вскоре решится вопрос об аресте подозреваемого, ему грозит до 15 лет колонии.

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