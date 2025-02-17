Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:37, 17 февраля 2025Силовые структуры

Мужчина избил ногами незнакомца в переходе московского метро

В Москве мужчина избил незнакомца ногами и похитил его рюкзак
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Москве 28-летний мужчина в переходе метро напал на мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, ночью нападавший в северном подуличном переходе станции «Китай-город» подошел к незнакомцу, повалил его и стал избивать ногами. Затем он похитил рюкзак потерпевшего, в котором лежали телефон, два зарядных устройства, банковские карты, поясная сумка и другое имущество.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено дело по статье 162 («Разбой») УК РФ. Вскоре решится вопрос об аресте подозреваемого, ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее жителя Кизилюртовского района Дагестана избили до амнезии из-за машины, которую поцарапала его корова.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «У Зеленского был час». США потребовали от Украины дать им доступ к ресурсам страны. Что ответили в Киеве?

      «Все хотят до конца». Почему участники СВО против мирных переговоров по Украине?

      Ким Кардашьян едва не задохнулась из-за одной детали на платье

      Известного блогера арестовали за хранение наркотиков и оружия

      Россиян попросили не ждать снижения инфляции из-за укрепления рубля

      Суд приговорил россиянина к 18 годам за расправу над малолетней дочерью сожительницы

      Отказавшихся поднять с пола 101-летнего ветерана российских врачей наказали

      В МИД Германии сочли бессмысленными переговоры по Украине без Европы

      Россиянка порезала палец представительнице авиакомпании из-за нежелания платить за багаж

      Лавров призвал Запад к ответу за поддержку нацистского режима на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше