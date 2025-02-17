Россиянина избили до амнезии за поцарапанную его коровой машину

Жителя Дагестана избили до амнезии за поцарапанную его коровой машину

Жителя Кизилюртовского района Дагестана избили до амнезии из-за машины, которую поцарапала его корова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, сосед начал парковать «ГАЗель» возле ворот россиянина. Животные мужчины начали оставлять отметины на чужом авто.

Владелец не выдержал и пришел к мужчине на разборку вместе с братьями. Мирного диалога не вышло — дагестанца ударили головой о бетонный забор.

На шум во дворе вышла жена пострадавшего, она позвала на помощь и вызвала бригаду медиков. Мужчина частично потерял память. Сосед перед ним извинился.

Однако суд счел поступок жителя Дагестана неприемлемым и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Башкирии избил знакомого и забрал его машину из-за ревности к бывшей девушке.