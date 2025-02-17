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10:19, 17 февраля 2025Россия

Россиянина избили до амнезии за поцарапанную его коровой машину

Жителя Дагестана избили до амнезии за поцарапанную его коровой машину
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Жителя Кизилюртовского района Дагестана избили до амнезии из-за машины, которую поцарапала его корова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, сосед начал парковать «ГАЗель» возле ворот россиянина. Животные мужчины начали оставлять отметины на чужом авто.

Владелец не выдержал и пришел к мужчине на разборку вместе с братьями. Мирного диалога не вышло — дагестанца ударили головой о бетонный забор.

На шум во дворе вышла жена пострадавшего, она позвала на помощь и вызвала бригаду медиков. Мужчина частично потерял память. Сосед перед ним извинился.

Однако суд счел поступок жителя Дагестана неприемлемым и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Башкирии избил знакомого и забрал его машину из-за ревности к бывшей девушке.

ЖЗЛ
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