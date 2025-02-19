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16:08, 19 февраля 2025Силовые структуры

Экс-мэр российского городского округа стал фигурантом дела после заключения сделки

На Сахалине СК возбудил дело в отношении экс-мэра Корсакова Ивашова
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Сахалинской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра муниципального образования Корсаковский городской округ и его заместителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Экс-мэра и его зама подозревают в преступлении по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. По версии следствия, с ноября 2021 года по август 2023 года чиновники использовали свое служебное положение и превысили должностные полномочия, заключив незаконную имущественную сделку за счет бюджетных средств. Для этого они также привлекли подставное лицо, которое не было осведомлено о преступных намерениях.

По делу проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. По данным ИА SakhalinMedia, речь идет о бывшем мэре городского округа Александре Ивашове.

Ранее сообщалось, что бывшим следователю, прокурору и адвокату вынесли новый приговор за взятку от россиянина.

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