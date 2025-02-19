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12:07, 19 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ пришла за сыном бывшего российского губернатора и увезла на допрос

ФСБ задержала сына экс-губернатора Челябинской области Дубровского
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ задержала главу миндора Челябинской области по подозрению в растрате

Фото: РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — Александра. Об этом сообщает URA.RU.

Дубровского-младшего доставили на допрос. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Его задержали в рамках уголовного дела, возбужденного против министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева, уточняет 74.RU.

Он также был задержан ФСБ 19 февраля по подозрению в растрате государственных средств. Предположительно, это связано с его работой в 2016 году.

Вместе с Нечаевым под следствие попали первый заместитель начальника правового управления министерства Станислав Куликов, а также несколько руководителей крупных дорожных компаний, которым вменяют хищение денежных средств в особо крупном размере.

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