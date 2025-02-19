ФСБ пришла за сыном бывшего российского губернатора и увезла на допрос

ФСБ задержала сына экс-губернатора Челябинской области Дубровского

Начало событий в новости ФСБ задержала главу миндора Челябинской области по подозрению в растрате

Сотрудники ФСБ задержали сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — Александра. Об этом сообщает URA.RU.

Дубровского-младшего доставили на допрос. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Его задержали в рамках уголовного дела, возбужденного против министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева, уточняет 74.RU.

Он также был задержан ФСБ 19 февраля по подозрению в растрате государственных средств. Предположительно, это связано с его работой в 2016 году.

Вместе с Нечаевым под следствие попали первый заместитель начальника правового управления министерства Станислав Куликов, а также несколько руководителей крупных дорожных компаний, которым вменяют хищение денежных средств в особо крупном размере.