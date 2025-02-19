ФСБ задержала главу миндора Челябинской области по подозрению в растрате

Глава миндора Челябинской области Нечаев задержан по подозрению в растрате

Сотрудники ФСБ задержали главу министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, чиновника заподозрили в растрате государственных средств. Предположительно, это связано с его работой в 2016 году. Другие подробности не раскрываются.

Вместе с Нечаевым под следствие попали первый заместитель начальника правового управления миндора Станислав Куликов, а также несколько руководителей крупных дорожных компаний. Последним вменяют хищение денежных средств в особо крупном размере.

Сейчас в министерстве проводятся обыски и выемка документов. Сам глава миндора находится у следователей.

Ранее следователи обвинили руководителей Ульяновского государственного технического университета в злоупотреблениях.