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10:18, 19 февраля 2025Мир

Глава евродипломатии пригрозила срывом договоренностей по Украине при одном условии

Каллас: Договоренность по Украине не будет реализована без одобрения ЕС
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Yves Herman / Reuters

Если договоренность по Украине будет достигнута без одобрения Европейского союза (ЕС), то она не будет реализована. Об этом предупредила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью изданию Euractiv.

«Если будет достигнута договоренность, с которой мы не согласны, то она просто провалится, потому что не будет реализована», — отметила глава евродипломатии.

Она также подчеркнула необходимость участия украинцев и европейцев в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Кая Каллас заявила, что Россия выглядит победительницей на прошедших российско-американских переговорах в Эр-Рияде.

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