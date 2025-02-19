Глава евродипломатии пригрозила срывом договоренностей по Украине при одном условии

Если договоренность по Украине будет достигнута без одобрения Европейского союза (ЕС), то она не будет реализована. Об этом предупредила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью изданию Euractiv.
«Если будет достигнута договоренность, с которой мы не согласны, то она просто провалится, потому что не будет реализована», — отметила глава евродипломатии.
Она также подчеркнула необходимость участия украинцев и европейцев в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее Кая Каллас заявила, что Россия выглядит победительницей на прошедших российско-американских переговорах в Эр-Рияде.