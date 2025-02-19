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17:14, 19 февраля 2025Экономика

Китай сократил вложения в госдолг США

Вложения Китая в гособлигации США упали до минимальных с 2009 года $759 млрд
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Jose Luis Gonzalez / Illustration / Reuters

В декабре прошлого года вложения Китая в госдолг США сократились на 9,6 миллиарда долларов, до 759 миллиардов. Об этом свидетельствуют обновленные данные об объемах вложений различных стран мира, опубликованные на сайте американского Минфина.

Такой результат стал минимумом с 2009 года. Тем не менее КНР остается вторым по объему держателем американских гособлигаций. Первое место с результатом 1,06 триллиона долларов занимает Япония.

Впрочем, китайский результат приводится без учета облигаций, которые он держит на счетах в других странах или через другие юрисдикции. Вложения отдельно Гонконга в US Treasuries составляют 255 миллиардов долларов (минус 11 миллиардов за декабрь).

Третье место в списке занимает Великобритания, у которой те же 759 миллиардов долларов, что и у Китая. Лондон сократил вложения на девять миллиардов. Четвертым и пятыми идут Люксембург и Каймановы острова.

За весь минувший год вложения Китая в госдолг США снизились на 57,3 миллиарда долларов. Однако общий объем вложений нерезидентов существенно вырос — на 573,7 миллиарда, до 8,512 триллиона долларов.

Ранее старший аналитик Американского института предпринимательства Дезмонд Лакман предупредил, что политика президента Дональда Трампа по налоговым льготам и пошлинам на импорт станет катастрофой, потому что приведет к стремительному росту инфляции и госдолга. По его словам, такой результат наблюдался в первый срок Трампа.

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