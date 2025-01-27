Агрессивный план Трампа вызвал тревогу в США

National Interest: Агрессивные пошлины Трампа усугубят проблемы экономики США

Высокие пошлины на импорт и налоговые льготы, предлагаемые президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, лишь усугубят проблемы экономики страны. Такой прогноз сделал старший аналитик Американского института предпринимательства Дезмонд Лакман в материале для журнала National Interest.

По его мнению, пошлины «станут катастрофой». «Сочетание налоговых льгот и пошлин на импорт лишь повысит госдолг и инфляцию», — пишет Лакман.

Как утверждает эксперт, политика высоких пошлин и внутренних льгот уже продемонстрировала полную несостоятельность в первый срок американского президента. Несмотря на это, в свой второй срок Трамп пытается решить проблему дефицита платежного баланса теми же провальными способами, но в более крупных масштабах.

Аналитик убежден, что причина неудач экономической политики республиканца заключается в том, что налоговые льготы нивелируют положительный эффект от импортных пошлин — послабления уменьшают сбережения государства и стимулируют траты компаний, повышая дефицит платежного баланса страны. В то же время, отмечает Лакман, последствия решений главы США могут не ограничиться ростом платежного дефицита. Высокие импортные тарифы также помешают борьбе с инфляцией и вызовут ответные меры других государств в отношении Вашингтона. Помимо этого, пошлины рискуют подтолкнуть торговых партнеров к рецессии.

Экономист выразил надежду на то, что Трамп смягчит предвыборные обещания об агрессивном росте тарифов и налоговых льготах. «К сожалению, нет никаких знаков, что он сможет это сделать без некоторого рода краха на финансовом рынке», — резюмировал Лакман.

Ранее Трамп заявил, что предпочел бы не вводить пошлины против Китая. Рынки, как пишет агентство Bloomberg, восприняли это как позитивный знак того, что новый глава государства решил воздержаться от введения пошлин на китайский импорт.