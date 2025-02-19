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10:37, 19 февраля 2025Экономика

Иностранные инвесторы стали чаще подавать заявления на «золотые визы» России

РБК: Инвесторы из США и Китая чаще подают на ВНЖ в РФ по упрощенной схеме
Вячеслав Агапов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Инвесторы из США, Китая и Ирана стали чаще подавать заявления на получение вида на жительство (ВНЖ) по упрощенной схеме. Об этом со ссылкой на Минэкономразвития сообщает РБК.

За два года действия программы на «золотые визы» подали заявления 40 иностранных инвесторов из 14 стран. Из этих обращений одобрили 23 — это позволило привлечь 2,66 миллиарда рублей в экономику страны. Среди изъявивших желание получить ВНЖ в России отметились граждане США, Китая, Германии, Южной Кореи и других стран.

Большинство заявок поступило от иностранцев, вложивших в российские компании более 30 миллионов рублей (21 обращение). Девять обращений поступили от инвесторов, зарегистрированных в РФ в качестве юрлиц и проработавших в стране более двух лет. Семь обращений поступили от владельцев недвижимости стоимостью от 20 до 50 миллионов рублей. Еще одно обращение поступило от инвестора, вложившего в социально значимый проект на территории страны более 15 миллионов рублей.

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«По данным МВД России, по итогам третьего квартала 2024 года общее число инвесторов, получивших вид на жительство Российской Федерации, составило десять человек», — заявили в пресс-службе ведомства.

В Минэкономразвития при этом ожидали только за первый год привлечь до 12 миллиардов долларов. Однако эксперты РБК с учетом геополитической обстановки и санкционных рисков для инвесторов называют результаты программы хорошими и ждут увеличения притока обращений на получение ВНЖ по упрощенной схеме.

Испания тем временем усложнила россиянам и гражданам других государств, которые не входят в Евросоюз (ЕС), приобретение жилья. Сейчас иностранные покупатели недвижимости платят налог в 7-12 процентов в зависимости от региона, где находится объект. Теперь же европейская страна хочет ввести налог в 100 процентов для таких покупателей

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