Иностранные партнеры задумались о модернизации российских танков

ФСВТС: Партнеры РФ задумались о модернизации российских танков по опыту СВО

Иностранные партнеры России задумываются о модернизации защиты танков российского производства на фоне успешного применения их актуальных модификаций в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил ТАСС.

«У нас практически все партнеры очень заинтересованы, чтобы мы делились опытом применения нашей техники. И, соответственно, те образцы, которые доказывают свою эффективность в ходе боевых действий, естественно, вызывают большой интерес у наших заказчиков. Поэтому вопрос модернизации логично стоит на повестке дня у тех наших заказчиков, которые уже имеют эту бронетехнику у себя на вооружении», — сказал он.

Шугаев подчеркнул, что появление нового вооружения требует доработки защиты бронетехники. По его словам, партнеры России проявляют интерес к динамической защите и другим способам защиты танков от дронов.

Ранее в феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что российский танк Т-90МС, который демонстрируют на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, адаптировали к современным условиям. Машина получила дополнительные блоки динамической защиты, «мангал» для защиты башни от дронов и дополнительный экран в корме корпуса.