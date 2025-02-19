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04:36, 19 февраля 2025Наука и техника

Иностранные партнеры задумались о модернизации российских танков

ФСВТС: Партнеры РФ задумались о модернизации российских танков по опыту СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kamal Kishore / Reuters

Иностранные партнеры России задумываются о модернизации защиты танков российского производства на фоне успешного применения их актуальных модификаций в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил ТАСС.

«У нас практически все партнеры очень заинтересованы, чтобы мы делились опытом применения нашей техники. И, соответственно, те образцы, которые доказывают свою эффективность в ходе боевых действий, естественно, вызывают большой интерес у наших заказчиков. Поэтому вопрос модернизации логично стоит на повестке дня у тех наших заказчиков, которые уже имеют эту бронетехнику у себя на вооружении», — сказал он.

Шугаев подчеркнул, что появление нового вооружения требует доработки защиты бронетехники. По его словам, партнеры России проявляют интерес к динамической защите и другим способам защиты танков от дронов.

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Ранее в феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что российский танк Т-90МС, который демонстрируют на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, адаптировали к современным условиям. Машина получила дополнительные блоки динамической защиты, «мангал» для защиты башни от дронов и дополнительный экран в корме корпуса.

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