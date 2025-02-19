Известный российский рэпер заявил о проблемах с психикой после измен жене

Рэпер Natan заявил, что у него началась депрессия из-за чувства вины перед женой

Рэпер Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в изменах с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая), рассказал, что лечится от депрессии, которая возникла у него из-за чувства вины перед женой. Его цитирует «Пятый канал».

По словам артиста, руководство лейбла Black Star было обеспокоено его состоянием после событий, произошедших на реалити-шоу. «Лейбл боялся за меня, за мою семью. Потому что у меня начались большие проблемы с психикой. Они выражались в бессоннице, антидепрессантах, алкоголе, скандалах, нервах и в моей неработоспособности», — сказал он, отметив, что в тот период времени был «абсолютно неадекватным».

Natan заявил, что после проекта обратился за помощью к психологу. Он подчеркнул, что готов принять любое решение супруги Анастасии Швецовой, включая развод. При этом он выразил надежду на то, что в будущем жена согласится на совместный поход к специалисту.

Ранее Бьянка заявила, что больше не хочет принимать участие в реалити-шоу.