Певица Бьянка приняла одно решение после участия в скандальном телешоу

Певица Бьянка заявила, что больше не будет принимать участие в реалити-шоу

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая), которая была участницей скандального телешоу «Звезды в джунглях», заявила, что больше не хочет принимать участие в подобных проектах. Ее слова приводит «Газета.ру».

Артистка назвала себя «искренним, добрым и честным человеком». «Я не привыкла, когда мной пытаются манипулировать. И устала от этих вечных обсуждений, когда после испытаний тебя все обсуждают», — объяснила она свое решение.

При этом исполнительница отметила, что не против проектов, где нужно петь или танцевать.

Ранее жена рэпера Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов) Анастасия Швецова высказалась о любви после его измен фразой «простила я давно».

В октябре прошлого года стало известно, что на съемках шоу «Звезды в джунглях» у артиста и Бьянки была интимная связь.