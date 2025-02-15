Жена Natan высказалась о любви после его измен с фразой «простила я давно»

Жена Natan высказалась о любви после его измен и заявила о прощении

Жена рэпера и телеведущего Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов) Анастасия Швецова высказалась о любви после его измен с фразой «простила я давно». Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница исполнителя заявила, что не потеряла веру в любовь, несмотря на пережитые трудности. Также она отметила, что из боли и разочарования можно извлечь ценный опыт.

«Прощение — это еще один важный аспект любви. Я не ставила перед собой задачу прощать, потому что не умею долго держать зла. Простила я давно. Вопрос в том как научиться жить так, чтобы больно больше не было. Как пройти это все извлекая опыт и опираясь на любовь. Любовь к себе, к своим близким», — указала в подписи автор поста.

В ноябре 2024 года сообщалось, что Natan отказался оправдываться за измены жене с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая).