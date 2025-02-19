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11:00, 19 февраля 2025Экономика

Китайские металлурги назвали главную причину пошлин США

«Синьхуа»: США хотят защитить пошлинами свою технологическую отсталость
Кирилл Луцюк

Фото: Reuters

Решение властей США ввести дополнительные таможенные пошлины на алюминиевую продукцию вызвало жесткую критику со стороны Китайской ассоциации цветной металлургии. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Ассоциация напомнила, что алюминиевая промышленность — это важное звено глобальных сбытовых цепочек. Между тем политика нового президента США Дональда Трампа нарушает баланс спроса и предложения в мировой алюминиевой промышленности и смежных секторах. Это чревато волатильностью цен, а кроме того, нанесением ущерба как производителям этого металла, так и потребителям соответствующей продукции.

Китайские металлурги уверены, что Вашингтон прибег к торговому протекционизму, так как хочет найти «защитные зонтики» и «тихие гавани» для технологической отсталости американской алюминиевой промышленности. Кроме того, сказываются ее низкая энергоэффективность, высокий уровень выбросов углерода и слабая конкурентоспособность.

В ассоциации подчеркнули, что политика США серьезно нарушает основополагающий принцип Всемирной торговой организации, который требует честности и отказа от дискриминации в торговле.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что ввел против Китая импортные пошлины на 600 миллиардов долларов.

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