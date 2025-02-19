Китайские металлурги назвали главную причину пошлин США

«Синьхуа»: США хотят защитить пошлинами свою технологическую отсталость

Решение властей США ввести дополнительные таможенные пошлины на алюминиевую продукцию вызвало жесткую критику со стороны Китайской ассоциации цветной металлургии. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Ассоциация напомнила, что алюминиевая промышленность — это важное звено глобальных сбытовых цепочек. Между тем политика нового президента США Дональда Трампа нарушает баланс спроса и предложения в мировой алюминиевой промышленности и смежных секторах. Это чревато волатильностью цен, а кроме того, нанесением ущерба как производителям этого металла, так и потребителям соответствующей продукции.

Китайские металлурги уверены, что Вашингтон прибег к торговому протекционизму, так как хочет найти «защитные зонтики» и «тихие гавани» для технологической отсталости американской алюминиевой промышленности. Кроме того, сказываются ее низкая энергоэффективность, высокий уровень выбросов углерода и слабая конкурентоспособность.

В ассоциации подчеркнули, что политика США серьезно нарушает основополагающий принцип Всемирной торговой организации, который требует честности и отказа от дискриминации в торговле.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что ввел против Китая импортные пошлины на 600 миллиардов долларов.