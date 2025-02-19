Маск обратил внимание на уклонение Зеленского от повесток

Маск обратил внимание, что Зеленский четыре раза уклонялся от повесток

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно уклонялся от повесток. Так миллиардер отреагировал на пост ирландского журналиста Чея Боуза в соцсети X.

«!!», — написал Маск в комментарии.

Ранее экс-лидер Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) назвал Зеленского уклонистом. По его словам, действующий глава государства четыре раза уклонялся от получения повесток. «Господин Зеленский <...> сейчас не имеет морального права комментировать мои действия», — сказал он.