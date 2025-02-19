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03:16, 19 февраля 2025Мир

Маск обратил внимание на уклонение Зеленского от повесток

Маск обратил внимание, что Зеленский четыре раза уклонялся от повесток
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mike Segar / Reuters

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно уклонялся от повесток. Так миллиардер отреагировал на пост ирландского журналиста Чея Боуза в соцсети X.

«!!», — написал Маск в комментарии.

Ранее экс-лидер Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) назвал Зеленского уклонистом. По его словам, действующий глава государства четыре раза уклонялся от получения повесток. «Господин Зеленский <...> сейчас не имеет морального права комментировать мои действия», — сказал он.

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